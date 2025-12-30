Parohia „Sfântul Ștefan”- Călărași din București a primit un fragment din moaștele ocrotitorului său

Parohia „Sfântul Ștefan” – Călărași din București a primit, sâmbătă, un fragment din moaștele ocrotitorului său, spre binecuvântarea credincioșilor.

Racla în care a fost așezat fragmentul din moaștele Sfântului Ștefan a fost sfințită de părintele Florin-Nectarie Busuioc, protoiereu al Sectorului 3 din Capitală.

Părintele Busuioc a precizat că acest moment a fost posibil prin bunăvoința preacuviosului părinte Arhimandrit Sosipatru Pitulias, mare ecleziarh al Catedralei Sfântul Antonie din Veria, Mitropolia Veriei, Naousa și Campania, din cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei.

„O binecuvântare pentru această comunitate care este iubitoare de activități filantropice, iar, după cum bine știm, Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan a fost ales în mod deosebit de către apostoli, împreună cu ceilalți șapte diaconi, pentru a sluji văduvelor, orfanilor, oamenilor necăjiți și este, într-adevăr, ocrotitorul lor. Este, de asemenea, ocrotitorul tinerilor, pentru că știm că a fost martirizat la o vârstă destul de mică, la aproximativ 20 de ani”, a precizat părintele protopop pentru Trinitas TV.

O binecuvântare și o bucurie

La rândul său, părintele paroh Cătălin Raiciu a mulțumit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a spus că nădăjduiește în ajutorul pe care Sfântul Ștefan îl va acorda închinătorilor la sfintele sale moaște.

„Ziua de astăzi ne aduce o mare bucurie și o mare binecuvântare, pentru care comunitatea noastră s-a pregătit timp îndelungat. Mulțumim Părintelui Patriarh care a acordat înalta binecuvântare pentru aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan”.

„Acest lucru reprezintă, de asemenea, o mare binecuvântare, pentru că, prin această cinstită raclă îl avem pe Sfântul Ștefan în mijlocul nostru și nădăjduim că el va ocroti în continuare și își va revărsa darurile și binecuvântarea pe care o are de la Dumnezeu și va aduce rugăciunile noastre înaintea tronului Celui Preaînalt, răspunzând la toate nevoile și rugăciunile credincioșilor”, a declarat preotul.

Binefăcători ai unui vechi lăcaș

La final, mai mulți binefăcători au primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” cu medalie și Diploma Omagială a Anului Centenar al Patriarhiei Române cu medalie pentru ajutorul oferit lăcașului de cult.

Biserica închinată Sfântului Arhidiacon Ștefan de pe Calea Călărași a fost ridicată în perioada 1764 – 1768.

Foto credit: Arhiva Biserica Sfântul Ștefan – Călărași

