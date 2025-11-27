Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de ieri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Comunicat: Te Deum în biserici de Ziua Națională a României

De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire) în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

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Peste 15.000 de pelerini sunt așteptați la proclamarea locală a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop

Peste 15.000 de oameni sunt așteptați, în perioada 27-28 noiembrie, la manifestările prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, au anunțat autoritățile din județul Hunedoara.

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Moaștele Sf. Calinic de la Cernica au adus alinare copiilor internați la Spitalul Marie Curie din Capitală și familiilor lor

Un fragment din moaștele Sf. Calinic de la Cernica a fost adus miercuri la capela Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din Capitală, de o delegație a mănăstirii ilfovene Cernica în fruntea căreia s-a aflat Arhim. Vasile Pîrjol, starețul așezământului monahal.

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Parohia Ghighiu va avea în curând propria biserică: PS Timotei Prahoveanul a sfințit piatra de temelie

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel marți să sfințească piatra de temelie a bisericii Parohiei Ghighiu din comuna Bărcănești, județul Prahova.

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Moment festiv în Cetatea Unirii: 50 de ani de la reînființarea Episcopiei de Alba Iulia

Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat, marți, în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” din incinta ansamblului Catedralei Reîntregirii și Încoronării, din Cetatea Unirii, un eveniment dedicat aniversării 50 de ani de la reînființarea vechiului scaun episcopal al Bălgradului, prin Episcopia de Alba Iulia.

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