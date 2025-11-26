Parohia Ghighiu va avea în curând propria biserică: PS Timotei Prahoveanul a sfințit piatra de temelie

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel marți să sfințească piatra de temelie a bisericii Parohiei Ghighiu din comuna Bărcănești, județul Prahova.

Este primul lăcaș de cult al parohiei, care de peste două decenii funcționează într-un paraclis amenajat în fosta școală din localitate.

Numeroși clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au făcut parte din sobor.

Între credincioșii care au participat s-au numărat: primarul Daniel-Gheorghe Apostol; viceprimarul Ion Dacian-Toma; Alexandru Ninel Aurelian, administratorul firmei Feruccio Construcție SRL, constructorul noii biserici; maici de la mănăstirea prahoveană Ghighiu și credincioși veniți de la Ploiești.

La eveniment a fost prezent și un grup de copii din Ansamblul folcloric al Primăriei Barcănești.

Casa lui Dumnezeu, cel mai mare dar

„Noi ne rugăm cu smerenie în această zi ca Dumnezeu să privească spre locul acesta. Așa a fost rugăciunea marelui Solomon, care I-a zidit lui Dumnezeu casă”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Știți ce înseamnă să zidești o casă lui Dumnezeu”, a continuat părintele episcop vicar. „Este cel mai mare dar pe care îl poate avea un preot, pe care îl poate avea o parohie, o comunitate.”

Ierarhul a amintit că, atâta vreme cât biserica va dăinui, în rugăciunile înălțate în ea, vor fi pomeniți ctitorii.

„Unii dintre noi, peste un timp mai îndelungat sau mai aproape, vom trece din această viață. Dar într-o biserică zidită cu dragostea noastră și cu puțina noastră contribuție vom fi mereu pomeniți”, a spus Preasfinția Sa.

„Și, astfel, noi vom trăi și vom fi prezenți în mijlocul comunității prin rugăciunile care se vor înălța și pentru noi.”

„Într-o zi, când orașul s-ar putea extinde până aici, va fi biserica unui cartier în care vor afla, cu darul lui Dumnezeu, mulțime de oameni care-i vor trece pragul”, a precizat părintele episcop vicar.

Ierarhul a mulțumit autorităților locale care au sprijinit activitatea parohiei prin acordarea spațiului liturgic din fosta școală, dar și prin construirea fundației și elevației noii biserici din apropiere, binecuvântate marți de Preasfinția Sa.

Prima biserică a comunității

„Este un moment istoric pentru Parohia Ghighiu, pentru că s-a pus temelia primei biserici a comunității”, a spus Părintele Mihăiță Stroe, Protopopul de Ploiești Sud.

„Este o lucrare care se dorește a fi una în folosul tuturor, așa cum trebuie să fie Biserica. De aceea, vă invităm pe toți să fiți prezenți la această lucrare cu rugăciunea, cu sprijinul, cu ajutorul fiecăruia. Dumnezeu iubește orice contribuție a fiecăruia.”

Părintele protopop le-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru sprijin și binecuvântare.

„Din păcate, vremurile din ziua de astăzi ne cam înverșunează unii împotriva celorlalți, de multe ori ne înstrăinează față de noi înșine, chiar față de familia noastră”, a spus la final Părintele Paroh Adrian Albu.

„De aceea, Biserica rămâne, iată, trupul acesta al lui Hristos, nava cu care străbatem în valurile acestei vieți, care de multe ori sunt învolburate, sunt tulburătoare, dar unde ne găsim pacea, liniștea, numai în prezența lui Dumnezeu.”

El le-a mulțumit ierarhului, preoților care au făcut parte din sobor și fostului paroh, Lazăr Gheorghe, care a întemeiat biserica. De asemenea, a evocat-o pe arh. Anca-Ioana Poli, trecută recent la cele veșnice, autoarea proiectului în stil brâncovenesc al bisericii care se construiește.

Istoricul parohiei

Parohia a fost înființată în anul 1999. Părintele Adrian Albu și-a început slujirea la începutul anului 2001. Comunitatea își desfășoară activitatea liturgică într-un paraclis amenajat în fosta școală din localitate.

Treptat, parohul a înzestrat paraclisul cu un clopot nou, clopotniță și troiță din lemn, și a făcut ample lucrări de reabilitare la întreaga clădire: înlocuirea ușilor și ferestrelor și recondiționarea fostei școli și amenajarea curții, achiziționarea de obiecte liturgice, mobilier, policandre, catapeteasmă și strane.

Lucrările de construcție ale noii biserici, începute anul trecut, au ajuns la cota zero cu sprijin financiar de la autoritățile județene și locale. Valoarea proiectului la faza de roșu este de 2,4 milioane lei. Hramului noului sfânt locaș va fi „Duminica Tuturor Sfinților”.

Sursa foto: Parohia Ghighiu