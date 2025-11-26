Moment festiv în Cetatea Unirii: 50 de ani de la reînființarea Episcopiei de Alba Iulia

Arhiepiscopia Alba Iuliei a organizat, marți, în Sala „Sfântul Ierarh Simion Ștefan” din incinta ansamblului Catedralei Reîntregirii și Încoronării, din Cetatea Unirii, un eveniment dedicat aniversării 50 de ani de la reînființarea vechiului scaun episcopal al Bălgradului, prin Episcopia de Alba Iulia.

La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, alături de alți clerici și de reprezentanți ai autorităților locale.

În cuvântul său, Arhiepiscopul Alba Iuliei a evidențiat lucrarea pastoral-misionară, culturală și filantropică desfășurată în cadrul Eparhiei, în cele cinci decenii de existență.

De asemenea, IPS Irineu a reliefat însemnătatea istorică și spirituală a acestui moment aniversar, remarcând rolul deosebit de important îndeplinit de ortodoxia din Alba Iulia în istoria Bisericii și a neamului românesc.

Omagiul autorităților locale

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel și primarul urbei, Gabriel Pleșa, au transmis mesaje prin care au apreciat rolul duhovnicesc, pastoral și cultural filantropic îndeplinit de Eparhie în cele cinci decenii de existență.

Mai mult, aceștia au apreciat colaborarea fructuoasă dintre instituțiile județene și locale și Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Un moment aparte l-a constituit prezentarea Salonului „Emilian Episcopul”, aflat în incinta complexului Catedralei Reîntregirii, prilej cu care a avut loc vernisarea unei expoziții foto-documentare.

Mărturii despre Episcopul Emilian

În a doua parte a manifestării, a avut loc o sesiune de comunicări științifico-istorice, în care au vorbit părintele Virgil Bolea și părintele Bogdan-Laurențiu Avram, cadru didactic la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, care au prezentat informații referitoare la contextul înființării Eparhiei Alba Iuliei și la restaurarea ansamblului Catedralei Reîntregirii din vechiul Bălgrad.

Ultima parte a evenimentului a fost rezervată mărturiilor orale. Au vorbit invitații care l-au cunoscut pe Episcopul Emilian și care s-au aflat printre colaboratorii apropiați ai primului ierarh al Eparhiei.

Preoții Ștefan Urda, Nicolae Bolea, Doru Gheaja, Victor Constantin și Viorel Slăvaș, istoricul Gheorghe Anghel și generalul în rezervă Adrian Mateșoi au rememorat momente importante din perioada în care Episcopul Emilian Birdaș s-a aflat la conducerea Eparhiei.

Reactivarea scaunului de la Bălgrad a fost realizată în contextul în care Biserica a hotărât marcarea a 75 de ani de la prima unire politică a Țărilor Române (realizată sub sceptrul lui Mihai Viteazul), a 90 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 50 de ani de la ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie.

Scurt istoric

Sfântul Sinod, întrunit în ședință de lucru la 16 octombrie 1975, a hotărât reînființarea Eparhiei, cu jurisdicție asupra județelor Alba, Mureș și Harghita.

La data de 17 noiembrie 1975, au avut loc alegerile pentru desemnarea membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Alba Iuliei. Ulterior, în data de 25 noiembrie 1975, la inițiativa Mitropolitului Nicolae Mladin, a avut loc prima ședință – de constituire – a Adunării Eparhiale, organizată în municipiul Alba Iulia.

Lucrările ședinței s-au desfășurat în Catedrala Reîntregirii, fiind precedate de oficierea Sfintei Liturghii. La finalul alegerilor, Comisia Specială de organizare a validat mandatele celor 10 clerici și 20 de mireni aleși în Adunarea Eparhială.

În data de 14 decembrie 1975, Colegiul Electoral Bisericesc avea să îl aleagă în demnitatea de Episcop al Eparhiei Alba Iuliei pe Episcopul-vicar Emilian Birdaș Rășinăreanul. Întronizarea a avut loc în 25 ianuarie 1976.

Foto credit: Arhiepiscopia de Alba Iulia

