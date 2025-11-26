Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro.

Programul liturgic al Sfintelor Slujbe care vor fi săvârșite la Catedrala Națională în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2025

În ziua de 30 noiembrie 2025, începând cu ora 7.00 și până la ora 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească.

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Hram la Paraclisul Facultății de Teologie din București: Studenții și profesorii au cinstit-o pe Sfânta Ecaterina

Studenții și profesorii Facultății de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București au sărbătorit marți hramul paraclisului universitar închinat Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina.

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Nu violenței! Mesaj ferm al Episcopului Benedict de ziua pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

Episcopul Benedict al Sălajului a transmis marți un mesaj ferm cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „Afirmăm răspicat: Nu violenței!”.

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Moaștele Sfântului Serafim cel Răbdător au fost aduse spre închinare la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Moaștele Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au fost aduse luni la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde vor rămâne spre închinare pe tot parcursul săptămânii premergătoare sărbătorii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

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Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi două centre multifuncționale pentru copii

Fundația „Dosoftei Mitropolitul” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a prezentat luni două proiecte prin care își propune să sprijine copiii din medii vulnerabile social: va construi două centre socio-culturale, unul în mediul rural și celălalt în municipiul Suceava.

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