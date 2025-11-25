Hram la Paraclisul Facultății de Teologie din București: Studenții și profesorii au cinstit-o pe Sfânta Ecaterina

Studenții și profesorii Facultății de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București au sărbătorit marți hramul paraclisului universitar închinat Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și delegatul Preafericitului Părinte Patriarhul Daniel. Din sobor au făcut parte preoții profesori ai Facultății de Teologie.

Mărturia Sfintei Ecaterina

În cadrul slujbei, Ciprian-Daniel Bundă, student în anul 4 la secția Teologie Pastorală, a rostit predica dedicată vieții Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina.

Vorbind despre raportul dintre cunoaștere și credință, studentul a arătat că ele nu se exclud, ci se completează: „Știința nu este dușmanul credinței, ci este doar una dintre porțile prin care omul poate ajunge să admire înțelepciunea Creatorului”.

Studentul s-a referit la mărturia Sfintei Ecaterina și a evidențiat chemarea creștinului de astăzi de a-și trăi credința cu responsabilitate: „Nu este suficient să crezi teoretic în Dumnezeu. Trebuie să mărturisești”.

„Mărturisirea autentică are puterea de a convinge mintea și de a transforma viața”, a adăugat studentul.

Legătură vie

Părintele profesor Cosmin Pricop, decan al Facultății de Teologie din București, a vorbit despre semnificația sărbătorii pentru întreaga comunitate universitară și despre legătura vie dintre facultate și paraclisul ei ocrotitor, aflat sub protecția Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina.

„Cred că oricine interacționează într-un fel sau altul cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, interacționează implicit și cu paraclisul și cu Sfânta Ecaterina”, a spus părintele decan, amintind rolul spiritual central al lăcașului de cult pentru studenții și profesorii facultății.

„Sfânta Ecaterina însoțește întru discreție și într-o delicatețe studenții și cadrele didactice ale facultății”, a evidențiat părintele Cosmin Pricop.

Părintele decan a subliniat existența unei adevărate identități spirituale comune: „Există o Alma Mater și pe linie duhovnicească, iar această legătură este dată de Paraclisul universitar Sfânta Ecaterina”.

Grija față de studenți

Părintele profesor Georgian Păunoiu, preot spiritual la Paraclisul Universitar „Sfânta Ecaterina”, a adresat un cuvânt de recunoștință față de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Îi mulțumim Preasfinției Sale pentru purtarea sa de grijă, întotdeauna atentă față de viața duhovnicească pe care profesorii și studenții și-o asumă aici, la Facultatea de Teologie”.

Părintele a explicat că întâlnirea în jurul Sfântului Potir este „regăsirea noastră în duh de rugăciune, de pace, cu multă liniște și multă răbdare”, iar aceasta „este spre întărirea și împlinirea noastră”.

La finalul slujbei a fost oficiat un parastas pentru ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult și pentru profesorii și studenții facultății.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu