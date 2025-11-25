Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va construi două centre multifuncționale pentru copii

Fundația „Dosoftei Mitropolitul” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a prezentat luni două proiecte prin care își propune să sprijine copiii din medii vulnerabile social: va construi două centre socio-culturale, unul în mediul rural și celălalt în municipiul Suceava.

În total, peste 520 de copii din județul Suceava vor beneficia, la aceste centre, de activități educaționale, culturale și sportive, de programe de consiliere, tabere, masă caldă, sprijin material și transport gratuit.

Centrul din zona rurală

Centrul Multifuncțional de la Mitocu Dragomirnei va fi construit pentru copiii și adolescenții din acest sat și din Adâncata, Hănțești și Pătrăuți, care vor avea astfel acces la activități educative și recreative într-un mediu sigur.

Centrul va avea o suprafață desfășurată de peste 1.100 mp, fiind proiectat ca o clădire pe două niveluri: parterul va găzdui săli pentru activități educaționale și culturale, iar etajul va fi amenajat pentru tabere și cazare, putând primi simultan până la 48 de copii și însoțitori.

Proiectul, gestionat de Arhid. Paul Vlăduț Lungu, include și un teren sportiv exterior.

Părintele Ionuț Isopescu, președintele Fundației „Dosoftei Mitropolitul”, a subliniat nevoia concretă căreia îi răspunde proiectul – aceea de a îmbunătăți parcursul copiilor aflați în dificultate.

Proiectul pentru Centrul Multifuncțional de la Mitocu Dragomirnei are valoarea de peste 15 milioane de lei, din care 8,4 milioane de lei finanțare din fonduri europene și aproape 2,9 lei de la bugetul național.

Centrul din municipiul Suceava

Fundația va construi și un Centru Multifuncțional la Suceava, care va include o clădire principală de peste 600 mp și un teren sportiv acoperit de 1.008 mp — investiție de o anvergură rar întâlnită în proiectele sociale din România.

Noul centru va găzdui ateliere de muzică, teatru, dans, artă și meșteșuguri, o bibliotecă fizică și digitală, săli pentru consiliere psihologică și socială, precum și spații dedicate activităților culturale.

La etaj, centrul va include vestiare moderne, grupuri sanitare cu duș, depozite pentru materiale sportive și educaționale, precum și spații destinate personalului și activităților administrative.

Proiectul pune un accent major pe eficiența energetică, durabilitate și întreținere pe termen lung, astfel încât să fie o investiție care va deservi multe generații de copii, sprijinindu-i, în scopul unei dezvoltări armonioase, prin servicii la care mulți nu au acces în prezent.

„Nu ridicăm doar o clădire. Construim un loc în care copiii vor putea găsi sprijin, activități potrivite vârstei lor și oameni care să îi îndrume”, a precizat Mirabela Popa, manager de proiect.

Proiectul pentru Centrul Multifuncțional de la Mitocu Dragomirnei are valoarea de peste 13,5 milioane de lei, din care 8,4 milioane de lei finanțare din fonduri europene și aproape 2,9 lei de la bugetul național.

Deși diferite ca amplasare și detalii tehnice, cele două proiecte împărtășesc aceeași viziune: crearea unor spații dedicate tinerilor vulnerabili, acolo unde aceștia pot primi sprijin constant și structurat.

Contact

Fundația „Dosoftei Mitropolitul”

Str. Parcului 6E, Suceava

Email: [email protected]

Telefon: 0753.657 063

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Foto credit: Sebastian Lazăr (deschidere)