Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Mesajul Patriarhului României de Nașterea Domnului și Anul Nou 2026: Să cultivăm credinţa, pacea şi comuniunea (Video)

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni seară un mesaj cu ocazia sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou 2026 și Botezului Domnului, în care a îndemnat la cultivarea credinței, a păcii și a comuniunii.

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PS Paisie Sinaitul: Credința și jertfa tinerilor din decembrie 1989 au adus libertatea noastră de azi

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a săvârșit, luni, la Catedrala Patriarhală din București, o slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției Române din 1989. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a evidențiat moștenirea morală a celor care s-au jertfit în urmă cu 36 de ani, accentuând legătura dintre libertate și credința în Dumnezeu.

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Un nou așezământ ocrotit de Sfinții Cleopa și Paisie a fost sfințit

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a sfințit vineri un paraclis închinat Sfinților Cuvioși Părinți Cleopa și Paisie, la Baia, în județul Suceava.

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Lucrările de restaurare a Mănăstirii Humor au fost finalizate

Lucrările de restaurare a Mănăstirii Humor, monument UNESCO, au fost recepționate joi în prezența reprezentanților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, ai autorităților locale și ai specialiștilor implicați în proiect.

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Comunicat de presă: Precizări referitoare la fostul Așezământ Social Patriarhul Justinian Marina

În urma apariției materialului de presă intitulat „Cumpăna Preafericitului, profit sau nonprofit”, publicat pe site-ul săfielumină.ro, Patriarhia Română aduce următoarele precizări cu referire directă la fostul Așezământ Social Patriarhul Justinian Marina.

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