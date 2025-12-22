Un nou așezământ ocrotit de Sfinții Cleopa și Paisie a fost sfințit

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a sfințit vineri un paraclis închinat Sfinților Cuvioși Părinți Cleopa și Paisie, la Baia, în județul Suceava.

Slujba a reunit consilieri eparhiali, reprezentanți ai Protopopiatului Fălticeni și clerici din parohiile din zonă.

Sfințirea a marcat și începutul misiunii duhovnicești a ieromonahului Andrei Vasîlcu în noul așezământ monahal.

Pr. Andrei Mocanu, consilier eparhial la Sectorul de Asistență Socială și Medicală, a declarat că noul proiect îmbină spiritualitatea cu asistența socială prin înființarea unui centru modern pentru tineri și persoane bolnave.

Paraclisul îi mai are ca ocrotitori pe Sfântul Ioan Rusul și pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Lăcașul de cult constituie cea de-a doua ctitorie din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților care îi are ocrotitori pe Sfinții Cleopa și Paisie.

Proiectul prevede ca, în apropierea paraclisului, să fie ridicat și un ansamblu ce va cuprinde o mănăstire, un centru social-filantropic și o unitate culturală dedicată tinerilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților