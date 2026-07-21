Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel: Sfântul Ilie Tesviteanul, prevestitor tainic al lucrării Mântuitorului Hristos (Text integral)

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit luni, la Paraclisul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul şi Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul” al Reședinței Patriarhale, despre Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul ca „prevestitor tainic al lucrării Mântuitorului Hristos”.

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Să ne rugăm Sfântului Proroc Ilie să ne dăruiască râvnă pentru adevăr, îndeamnă PS Paisie Sinaitul

„Să ne rugăm Sfântului Proroc Ilie să ne dăruiască râvnă pentru adevăr, statornicie în credință și puterea de a mărturisi Evanghelia cu înțelepciune și dragoste”, a îndemnat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, luni, la Mănăstirea Cernica.

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Episcopul Benedict a sfințit o biserică în județul Sălaj: Este darul lui Dumnezeu

Episcopul Benedict al Sălajului a sfințit duminică Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Bozna. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a subliniat că lăcașul de cult „este darul lui Dumnezeu” pentru comunitate.

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Mitropolitul Antonie: Fiecare zi primită de la Dumnezeu este o șansă de a deveni mai bun

„Fiecare zi primită de la Dumnezeu este o șansă de a deveni mai bun”, a spus sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, la hramul Parohiei „Sfântul Cuvios Serghie de Radonej” din satul Vărvăreuca, raionul Florești, Republica Moldova.

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Ziua Aviației Române a fost marcată la Monumentul Eroilor Aerului din Capitală

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene a fost marcată duminică la Monumentul Eroilor Aerului din București printr-o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor aviatori.

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