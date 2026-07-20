Să ne rugăm Sfântului Proroc Ilie să ne dăruiască râvnă pentru adevăr, îndeamnă PS Paisie Sinaitul

„Să ne rugăm Sfântului Proroc Ilie să ne dăruiască râvnă pentru adevăr, statornicie în credință și puterea de a mărturisi Evanghelia cu înțelepciune și dragoste”, a îndemnat Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, luni, la Mănăstirea Cernica.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Nicolae” a așezământului monahal, cu prilejul celui de-al doilea hram al lăcașului de cult.

Referindu-se la epoca în care a trăit Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ierarhul a arătat lupta acestuia împotriva idolatriei promovate în vremea regelui Ahab și a reginei Izabela.

„A rămas în conștiința poporului evreu și apoi a creștinătății ca un mare apărător al credinței într-un singur Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului, așa cum mărturisim în Crez”.

Idolii lumii contemporane

Pornind de la exemplul Sfântului Ilie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că și omul contemporan este chemat să aleagă între Dumnezeu și „idolii vremurilor noastre”.

„Și astăzi există idoli care încearcă să ia locul lui Dumnezeu în inima omului: cultul puterii, al banului, al plăcerii, al individualismului, dar și prin ideologii susținute de un activism agresiv, care neagă pe Dumnezeu, relativizează adevărul, familia și valorile creștine moștenite de la înaintași”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, ierarhul a explicat modul în care Sfântul Ilie ar vorbi lumii actuale: „Ne-ar îndemna să rămânem statornici în dreapta credință, fără ură și fără teamă, dar cu discernământ, curaj și dragoste pentru adevăr”.

„Ne-ar spune și nouă cuvintele pe care le-a rostit odinioară înaintea poporului lui Israel: Până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? (III Regi 18, 21). Cu alte cuvinte, până când vom căuta să neglijăm credința în Dumnezeu și să ne închinăm idolilor acestei lumi? Până când vom oscila între Evanghelie și duhul vremii?”.

„Să nu ne lăsăm înșelați de ceea ce promite o libertate fără Dumnezeu, pentru că adevărata libertate se dobândește în comuniune cu Hristos”, a mai adăugat Episcopul vicar patriarhal.

Mănăstirea Cernica, vatră a tradiției isihaste

În partea finală a predicii, Episcopul vicar patriarhal a evocat istoria Mănăstirii Cernica, întemeiată la începutul secolului al 17-lea de marele vornic Cernica Știrbei și renăscută prin efortul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica: „A devenit unul dintre cele mai importante centre ale renașterii isihaste din Țara Românească”.

Preasfinția Sa a arătat că al doilea hram al bisericii, închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, exprimă continuitatea tradiției isihaste: „Este unul dintre marile modele ale vieții contemplative și ale rugăciunii neîncetate”.

„Retragerea sa în singurătate și întâlnirea cu Dumnezeu în adierea de vânt subțire prefigurează experiența isihastă a curățirii inimii și a comuniunii tainice cu Dumnezeu”, a spus ierarhul.

„Această legătură cu tradiția isihastă este întărită și de prezența la Cernica a moaștelor Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Prin traducerea și comentarea Filocaliei, el a făcut accesibilă omului contemporan experiența duhovnicească trăită de marii isihaști, adusă aici de Sfântului Stareț Gheorghe”.

„Ne rugăm ca Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul, precum și mijlocirile tuturor sfinților ocrotitori ai acestei mănăstiri să însoțească obștea monahală a Cernicăi, pe toți pelerinii și pe noi toți, ca, sporind în credință, în rugăciune și în iubire, să dobândim împreună Împărăția cea veșnică a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh”, a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene