Ziua Aviației Române a fost marcată la Monumentul Eroilor Aerului din Capitală

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene a fost marcată duminică la Monumentul Eroilor Aerului din București printr-o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor aviatori.

În cadrul ceremoniei, aeronave militare și civile au survolat monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor.

La eveniment au participat, din partea Guvernului, vicepremierul Oana Gheorghiu și Dragoș Hotea, secretar de stat în Cancelaria Prim-Ministrului. Survolul a inclus aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului Român de Informații și ale Aeroclubului României.

Aeronave românești și aliate

La demonstrația aeriană au participat și aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și ale Forțelor Aeriene Regale Britanice.

Forțele Aeriene Române au anunțat că programul a inclus aeronave F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30 și IAR-330. Au mai survolat monumentul elicoptere EC-135 SMURD, S-70M Black Hawk, o aeronavă Bombardier Learjet 75 a Ministerului Afacerilor Interne și elicoptere SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informații.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual în 20 iulie, de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul aviatorilor.

Guvernul a transmis, cu acest prilej, un mesaj de felicitare pentru Forțele Aeriene Române și pentru personalul din domeniul aviației.

Foto credit: Facebook / Armata României