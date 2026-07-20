Mitropolitul Antonie: Fiecare zi primită de la Dumnezeu este o șansă de a deveni mai bun

„Fiecare zi primită de la Dumnezeu este o șansă de a deveni mai bun”, a spus sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, la hramul Parohiei „Sfântul Cuvios Serghie de Radonej” din satul Vărvăreuca, raionul Florești, Republica Moldova.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre chemarea fiecărui creștin la sfințenie, pornind de la exemplul Sfântului Cuvios Serghie de Radonej, și a subliniat că începutul vieții duhovnicești se află în familie.

„Sfințenia nu este un privilegiu rezervat câtorva aleși, ci vocația fiecărui om botezat. Omul își află adevărata măsură atunci când începe să-L caute pe Dumnezeu mai mult decât se caută pe sine”.

„Cel care Îl poartă pe Dumnezeu în inimă rămâne bogat chiar și atunci când are puține lucruri. De aceea, harul lui Dumnezeu este cea mai mare comoară pe care o poate dobândi cineva”, a subliniat mitropolitul.

Familia, prima școală a Evangheliei

Referindu-se la Anul omagial-comemorativ 2026, Mitropolitul Basarabiei a evidențiat rolul părinților, și în mod deosebit al mamei, în formarea duhovnicească a copiilor.

„Copiii învață mai întâi credința din purtarea și din rugăciunea părinților. O învață privind cum se roagă părinții, cum se iartă unii pe alții, cum își poartă crucea și cum Îl așază pe Dumnezeu în centrul vieții lor. Familia este prima școală a Evangheliei”.

„Timpul petrecut în rugăciune, în slujirea aproapelui și în fapta cea bună rămâne bineplăcută înaintea lui Dumnezeu”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Râvnă pastorală

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Antonie l-a felicitat pe părintele Serghei Bârlădeanu cu prilejul hramului bisericii și al zilei onomastice, mulțumindu-i pentru „râvna pastorală” și pentru lucrarea desfășurată împreună cu credincioșii în zidirea și înfrumusețarea lăcașului de cult.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a adresat cuvinte de apreciere ctitorilor, binefăcătorilor și autorităților locale care au sprijinit dezvoltarea comunității.

La rândul său, părintele paroh a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Antonie pentru prezența la hramul parohiei în noua sa demnitate de Mitropolit al Basarabiei și a amintit că prima vizită arhierească a Înaltpreasfinției Sale în această comunitate a avut loc imediat după hirotonia ca Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului în anul 2014.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei