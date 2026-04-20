Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Toma nu a mărturisit doar învierea lui Hristos, ci și dumnezeirea Lui

„Sfântul Apostol Toma L-a mărturisit pe Dumnezeu văzut și simțit și a mărturisit pe Dumnezeu cel nevăzut. Aceasta este marea schimbare a lui Toma, că nu a mărturisit doar învierea lui Hristos, ci și dumnezeirea Lui”, a explicat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Grupul psaltic Anastasios a primit Ordinul „Sf. Dimitrie cel Nou”

Grupul psaltic „Anastasios” din Cluj-Napoca a primit duminică Ordinul mitropolitan „Sf. Dimitrie cel Nou”.

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Sute de credincioși au participat la hramul Catedralei din Drobeta-Turnu Severin: Slujba a fost oficiată de 11 ierarhi

Sute de credincioși au luat parte joi la hramul Catedralei Episcopale din Drobeta-Turnu Severin, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de 11 ierarhi.

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Descoperire arheologică unică: O catedrală bizantină oferă noi perspective despre rânduiala botezului creștin

O descoperire arheologică realizată la Hippos, în apropierea Mării Galileii, scoate la iveală elemente liturgice rare și existența a două baptisterii în cadrul aceleiași catedrale, oferind indicii valoroase despre practicile și rânduiala botezului în creștinismul din perioada bizantină.

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Cristina Iacob, preoteasă în Spania: „Oamenii nu pleacă în diaspora ca să-L găsească pe Dumnezeu. Dar minunea este că, pe drum, Îl găsesc”

Cristina Iacob este preoteasă în Salamanca, Spania, unde, alături de soțul ei, slujește comunitatea românească din diaspora. Departe de țară, într-un context marcat de diferite provocări și de o cultură secularizată, implicarea preotesei se împarte între viața de familie și responsabilitatea față de oameni.

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