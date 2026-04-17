Descoperire arheologică unică: O catedrală bizantină oferă noi perspective despre rânduiala botezului creștin

O descoperire arheologică realizată la Hippos, în apropierea Mării Galileii, scoate la iveală elemente liturgice rare și existența a două baptisterii în cadrul aceleiași catedrale, oferind indicii valoroase despre practicile și rânduiala botezului în creștinismul din perioada bizantină.

Rezultatele cercetării sunt prezentate într-un articol publicat de Michael Eisenberg și Arleta Kowalewska, co-directori ai proiectului arheologic, în revista de specialitate Palestine Exploration Quarterly.

Arheologii au identificat un al doilea baptisteriu (photisterion) în cadrul complexului eclezial, fapt considerat unic până în prezent în lumea creștină timpurie. În mod obișnuit, astfel de spații destinate botezului erau prezente o singură dată într-o biserică, însă la Hippos au fost descoperite două, utilizate, cel mai probabil, în paralel.

Obiecte liturgice rare

Unul dintre cele mai interesante elemente descoperite este un bloc de marmură prevăzut cu trei cavități emisferice, fără analogii cunoscute până acum. Cercetătorii consideră că acesta ar fi fost folosit pentru păstrarea uleiurilor utilizate în cadrul ritualurilor baptismale, posibil indicând existența unor practici liturgice mai complexe, care implicau mai multe etape de ungere.

În apropierea baptisteriului au fost găsite și alte obiecte liturgice, precum un relicvar masiv din marmură și un candelabru de mari dimensiuni, ceea ce sugerează că spațiul avea și funcția de martirion, loc dedicat cinstirii sfinților.

Datele arheologice indică faptul că al doilea baptisteriu a fost adăugat în urma unor lucrări de renovare din secolul al șaselea, posibil pentru a permite desfășurarea simultană a mai multor slujbe de botez sau pentru a răspunde unor nevoi liturgice diferite, inclusiv botezul copiilor.

Perspective noi

Cercetătorii subliniază că această descoperire oferă o perspectivă nouă asupra practicilor creștine din perioada bizantină și asupra modului în care comunitățile locale își organizau viața liturgică.

Ansamblul de la Hippos a fost abandonat în urma cutremurului devastator din anul 749. Lăcașul de cult, considerat catedrala orașului antic, a fost cercetat pentru prima dată în anii 1950 de către Departamentul de Antichități al Israelului.

Foto credit: Hippos Excavation Project / Michael Eisenberg