Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Hristos, colindător în lume, vine la noi sub chipul oricărui om, scrie Patriarhul Daniel în Pastorala de Crăciun

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel scrie în Pastorala de Crăciun din acest an despre „Hristos, Călătorul și Pelerinul, Care colindă pretutindeni pentru a aduna și a mântui pe oameni”.

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Președintele României la Londra: Biserica este foarte importantă în viața românilor din Marea Britanie

„Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneți atașați de România – și aici e foarte importantă Biserica – și eu cred că reprezentați un potențial uriaș pentru România”, a subliniat marți Președintele României, Nicușor Dan, la întâlnirea cu românii din Marea Britanie.

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Text integral: Patriarhul Daniel despre frumusețea harică a picturii Catedralei Naționale

Publicăm integral cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la Palatul Patriarhiei miercuri, 12 noiembrie 2025, la întâlnirea cu pictorii care au realizat pictura Catedralei Naționale.

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Studenții Academiei Forțelor Terestre au colindat la Palatul Patriarhiei: Educația militară formează ambasadori ai culturii

Corul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu a colindat miercuri la Palatul Patriarhiei. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat faptul că „educația militară formează nu doar specialiști ai Armatei României, ci și ambasadori ai culturii și tradițiilor naționale”.

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Catedrala Națională, cea mai vizualizată pagină Wikipedia în luna octombrie

Potrivit unei statistici publicate de Wikimedia, pagina Wikipedia despre Catedrala Națională a înregistrat aproape 86.000 de vizualizări în luna octombrie, devenind cea mai citită pagină a enciclopediei online în acea perioadă.

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