Studenții Academiei Forțelor Terestre au colindat la Palatul Patriarhiei: Educația militară formează ambasadori ai culturii

Corul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu a colindat miercuri la Palatul Patriarhiei. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat faptul că „educația militară formează nu doar specialiști ai Armatei României, ci și ambasadori ai culturii și tradițiilor naționale”.

Ansamblul coral dirijat de studentul militar Alexandru Szasz a colindat în sala „Europa Christiana” în prezența Episcopului vicar patriarhal. De asemenea, au fost prezenți părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal al Sectorului Social-Filantropic și un reprezentant al Academiei Forțelor Terestre din Sibiu.

Instituții naționale fundamentale

Preasfinția Sa a subliniat legătura istorică și spirituală dintre Biserică și Armată.

„Biserica și Armata sunt două instituții naţionale fundamentale, care și-au adus mereu contribuția la libertatea, unitatea și dăinuirea în istorie a poporului român”.

„Biserica a vestit lumii pe Hristos, Evanghelia păcii și a Împărăției cerurilor, iar Armata, încă din primele veacuri creștine, a dat Bisericii sfinți militari, care au umplut sinaxarele și ocrotesc pe creștini în lupta lor spre dobândirea mântuirii”, a amintit Episcopul vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat rolul sfinților militari, care prin jertfa lor „dovedesc peste veacuri că Armata și Biserica împărtășesc valori comune: credință și loialitate, spiritul de jertfă, curajul mărturisirii Adevărului, dragostea față de țară și respectul față de aproapele”.

Importanța păstrării tradițiilor

Preotul militar Florin Alexandru Pavel al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a vorbit despre importanța colindului și a păstrării tradițiilor în mediul militar.

„Prima condiție pentru ca noi să funcționăm și să fim bine este să fim împreună. Iar momente ca acestea nu fac altceva decât să ne aducă împreună”, a spus părintele.

Referindu-se la semnificația colindelor, preotul Florin Alexandru Pavel a subliniat: „Încercăm să păstrăm această tradiție pentru că militarii au ținut tot timpul aproape de oameni și au fost dintre oameni și aproape de oameni”.

Despre inițiativa colindului la Palatul Patriarhiei, preotul militar a precizat: „Ne-am dorit să mergem cât mai mult și să împărtășim la cât mai multă lume această bucurie și vestea cea bună că Mântuitorul nostru S-a născut”.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu