Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Rugăciunea și participarea la Sf. Liturghie, izvoare de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj marți, la premiera filmului Vocile Bărăganului. Deportarea din 1951, eveniment organizat de Administrația Prezidențială la Palatul Cotroceni.

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Agenția de știri Basilica, 18 ani de misiune online. Celebrăm un majorat jurnalistic, spune Arhid. Nicolae Iftimiu

Agenția de știri Basilica a aniversat marți, 16 iunie 2026, 18 ani de la publicarea primei știri pe platforma Basilica.ro. Cu acest prilej, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica, a vorbit la Radio Trinitas despre începuturile și evoluția instituției media a Patriarhiei Române.

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Dr. Iustinian Simion a primit titlul de cetățean de onoare al orașului natal, Fălticeni

Dr. Iustinian Simion, neurochirurg originar din Fălticeni, a fost distins luni cu titlul de Cetățean de Onoare al orașului natal.

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Revista „Binele de știut”: Mai 2026

În luna mai 2026, Catedrala Patriarhală și Catedrala Națională și-au sărbătorit hramurile în aceeași zi. Luna a debutat cu cinstirea a doi sfinți care adună numeroși credincioși la mănăstirile din București unde se află sfintele lor moaște: Sfânta Matrona cea Oarbă și Sfântul Efrem cel Nou. În ultima zi a lunii, am prăznuit Pogorârea Sfântului Duh.

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Administrația Prezidențială a găzduit premiera unui film despre deportații în Bărăgan, act de represiune comunistă

Administrația Prezidențială și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) au comemorat marți victimele deportărilor comuniste în Bărăgan printr-un eveniment cultural dedicat memoriei victimelor, în preajma împlinirii a 75 de ani de la tragicul eveniment represiv.

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