Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru

Reamintim că sărbătoarea oficială (instituțională) a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării Sale ca Patriarh, în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii, Sfântul Proroc Daniel (17 decembrie) și Sfântul Cuvios Daniil Sihastru (18 decembrie) sunt sărbători personale.

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590 ani de la prima atestare documentară a Chișinăului: Mitropolitul Antonie pledează pentru recuperarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei

Mitropolitul Antonie al Basarabiei a transmis un mesaj marți, înaintea aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului. Înaltpreasfinția Sa pledează pentru recuperarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei: „Avem datoria de a reașeza această moștenire în conștiința publică”.

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Mai multe parohii dâmbovițene au donat un aparat de aer condiționat pentru pacienții unei secții de psihiatrie

Parohii din Protoieria Târgoviște Nord au donat luni un aparat de aer condiționat pentru pacienții Secției de Psihiatrie Cronici a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

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Proiectul de construire a Mănăstirii Mono avansează: Au fost realizate măsurătorile topografice

Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Mono, provincia canadiană Ontario, a făcut marți un pas înainte spre realizarea proiectului de construcție a bisericii, trapezei și chiliilor: măsurătorile topografice.

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Încep lucrările la viitorul centru de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Aradului: Unde va funcționa

Lucrările la viitorul centru de îngrijiri paliative al Arhiepiscopiei Aradului au început miercuri, după ce marți, la Centrul Eparhial din Arad, a avut loc semnarea documentelor oficiale privind predarea amplasamentului și a bornelor de reper către antreprenor.

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