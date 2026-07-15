Mai multe parohii dâmbovițene au donat un aparat de aer condiționat pentru pacienții unei secții de psihiatrie

Parohii din Protoieria Târgoviște Nord au donat luni un aparat de aer condiționat pentru pacienții Secției de Psihiatrie Cronici a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

Acțiunea a avut loc în cadrul programului eparhial de susținere a instituțiilor sociale din județul Dâmbovița, inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei.

În activitatea filantropică au fost implicate Capela „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” și parohiile Dragodănești, Râncaciov, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, „Sfântul Ioan Gură de Aur” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Sprijin pentru persoane vulnerabile

La acțiune au participat preoți slujitori și tineri din comitetele parohiale. Sprijinul oferit are ca scop îmbunătățirea condițiilor de îngrijire pentru persoanele internate în Secția de Psihiatrie Cronici.

Acțiunea a evidențiat implicarea comunităților parohiale în sprijinirea persoanelor aflate în suferință.

Arhiepiscopia Târgoviștei desfășoară constant activități de sprijin pentru instituții sociale și medicale din județul Dâmbovița.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei