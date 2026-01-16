Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Au fost deshumate moaștele Sfintei Evloghia de la Samurcășești: Un exemplu de slujire, spune PS Timotei Prahoveanul

„Monahia Evloghia (Țârlea) reprezintă, pentru maicile de aici, pentru maicile din întreaga Biserică Ortodoxă și din Biserica Ortodoxă Română în special, un exemplu de slujire” a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, joi, când moaștele Sf. Evloghia au fost deshumate la mănăstirea ilfoveană Samurcășești-Ciorogârla.

Citește mai mult.

Programe de aprofundare a Sf. Scripturi în eparhia Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe fondul interesului sporit al tinerilor

În contextul interesului sporit al tinerilor britanici pentru viața religioasă și citirea Sfintei Scripturi, reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord descriu tipurile de programe pe care le desfășoară pentru aprofundarea Sfintei Scripturi și a învățăturilor de credință.

Citește mai mult.

Parastas pentru Mihai Eminescu la Cimitirul Bellu: A rămas nemuritor

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat joi slujba parastasului pentru poetul Mihai Eminescu, la mormântul său din Cimitirul Bellu.

Citește mai mult.

Concursul Național Catehetic 2026 este dedicat familiei creștine

Concursul Național Catehetic al Patriarhiei Române va avea ca temă, în acest an, familia. Astfel, copiii și tinerii care vor participa la ediția a 18-a sunt invitați să cunoască învățătura Bisericii cu privire la familia creștină.

Citește mai mult.

S-au deschis înscrierile pentru Tabăra de iarnă „Floare de Colț” Durău

Arhiepiscopia Iașilor anunță deschiderea înscrierilor pentru Tabăra „Floare de Colț”, ce se va organiza, în două serii, în luna februarie, în stațiunea Durău din județul Neamț.

Citește mai mult.