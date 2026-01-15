Programe de aprofundare a Sf. Scripturi în eparhia Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe fondul interesului sporit al tinerilor

În contextul interesului sporit al tinerilor britanici pentru viața religioasă și citirea Sfintei Scripturi, reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord descriu tipurile de programe pe care le desfășoară pentru aprofundarea Sfintei Scripturi și a învățăturilor de credință.

Acestea se împart în:

Programe de cateheză biblică pre- și post-baptismale pentru adulții care se convertesc la Ortodoxie și pentru toți membrii comunității care doresc să participe;

Întâlniri catehetice online;

Activitate omiletică: Omiliile exegetice , rostite de Părintele Arhiepiscop Atanasie la Sf. Liturghie; Omiliile tematice , care dezvoltă o temă duhovnicească extrasă din pericopa evanghelică, pentru a face accesibil și lucrător mesajul cel mântuitor al lui Dumnezeu; Omiliile catehetice , prin care este prezentat un adevăr dogmatic formulat în Simbolul de credință și regăsit în lectura apostolică sau evanghelică a zilei, arătându-se legătura vie și ontologică dintre Cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Sfintei Biserici.

, rostite de Părintele Arhiepiscop Atanasie la Sf. Liturghie; , care dezvoltă o temă duhovnicească extrasă din pericopa evanghelică, pentru a face accesibil și lucrător mesajul cel mântuitor al lui Dumnezeu; , prin care este prezentat un adevăr dogmatic formulat în Simbolul de credință și regăsit în lectura apostolică sau evanghelică a zilei, arătându-se legătura vie și ontologică dintre Cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea Sfintei Biserici. A fost înființat Serviciul de Colportaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin intermediul căruia se derulează un amplu program de promovare și popularizare a Sfintei Scripturi.

Astfel, citirea Sfintei Scripturi, care dăruiește putere și echilibru și este „un adevărat monument al lucrării lui Dumnezeu în lume”, reprezintă una dintre direcțiile principale ale activității misionare a Bisericii Ortodoxe Române în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu adresat omului, izvor de lumină, adevăr și viață, prin care Domnul continuă să vorbească Bisericii Sale și fiecărui suflet însetat de sens”, transmit reprezentanții eparhiei.

„Citirea ei nu este un simplu exercițiu intelectual, ci o lucrare duhovnicească, un dialog tainic între Dumnezeu și om, în care inima se curățește, mintea se luminează și voința se întărește spre bine.”

„Acolo unde Sfânta Scriptură este citită, înțeleasă și trăită în duhul Bisericii, Hristos Însuși Se face prezent și lucrător”, se subliniază în mesajul transmis de eparhie Agenției de știri Basilica.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord