S-au deschis înscrierile pentru Tabăra de iarnă „Floare de Colț” Durău

Arhiepiscopia Iașilor anunță deschiderea înscrierilor pentru Tabăra „Floare de Colț”, ce se va organiza, în două serii, în luna februarie, în stațiunea Durău din județul Neamț.

Tabăra se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani și se va desfășura timp de o săptămână, în două serii: 15-20 februarie și 22-27 februarie.

Printre activitățile la care vor lua parte copiii se numără: cursuri de schi cu monitori acreditați, ateliere de supraviețuire în natură, de orientare, evenimente duhovnicești, seri de dans și multe altele.

Nicio zi fără Sfânta Liturghie

Rugăciunea de dimineață, participarea la Sfânta Liturghie și atelierul „Întreabă preotul” sunt printre cele mai importante elemente ale programului.

Participanții vor fi împărțiți pe grupe de vârstă, urmând a fi în grija unei echipe formată dintr-un coordonator, animatori, monitori de schi și asistenți monitori, preotul slujitor, directorul de tabără, echipa media, secretarul și asistentul medical.

Înscrierile se fac online, pe siteul tabarafloaredecolt.ro, prin completarea formularului de înscriere.

Foto credit: Tabără Floare de Colț / Facebook

