Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Revista „Binele de știut”: Februarie 2026

Evenimentul central al lunii februarie 2026 a fost proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce. La finalul lunii am intrat în Postul Mare, prima săptămână fiind marcată de săvârșirea Canonului cel Mare în toate bisericile din Patriarhia Română.

Citește mai mult.

Precizări privind săvârșirea slujbelor liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului și desfășurarea Procesiunii de Florii

Patriarhia Română precizează că slujbele liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului (Sfintele Paști) vor fi săvârșite la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată pe Colina Bucuriei din București.

Citește mai mult.

Un nou giuvaier duhovnicesc: Au fost deshumate moaștele Sf. Filotimia de la Râmeț, mama Sf. Dometie cel Milostiv

„Astăzi, în vistieria sacră a Mănăstirii Râmeț, intră un nou giuvaier duhovnicesc: cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. „Acestea vor fi venerate alături de cele ale Sfântului Ierarh Ghelasie și ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv.”

Citește mai mult.

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va ajunge la Mănăstirea Pantocrator: Programul evenimentelor

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, va fi adus la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman în perioada 22-28 aprilie 2026.

Citește mai mult.

Crosul pentru Viață 2026 București: La Cursa Bebelușilor vor fi premiați și cei mai inspiraționali părinți

Bebelușii între 6 și 12 luni și părinții lor sunt invitați la Baby Race – Cursa Bebelușilor, în cadrul Crosului pentru Viață de la București.

Citește mai mult.