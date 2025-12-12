Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

De Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române își sărbătorește ziua onomastică

Joi, 18 decembrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel își sărbătorește ziua onomastică.

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Caravana Dar de Crăciun 2025: PS Ignatie a dus daruri familiilor numeroase și vârstnicilor din eparhie

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a vizitat marți șase sate din eparhie, împărțind daruri familiilor numeroase și vârstnicilor singuri, majoritatea imobilizați la pat.

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PS Benedict va susține o conferință online despre sensul Nașterii Domnului în lumea contemporană

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va susține duminică o conferință online organizată de Episcopia Canadei, cu tema „Nașterea Domnului și vindecarea inimii, pentru omul fragmentat de astăzi”.

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Boala gravă de care suferă nu le-a răpit zâmbetul. Doi frați au nevoie de un mare dar de Crăciun: speranța

Parohia românească „Sfântul Ierarh Nicolae” Torino 3 a primit cheia capelei “San Giuseppe” din Torino, miercuri. Capela a fost oferită în urma unui concurs de proiecte, care a fost câștigat în anul 2019.

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O parohie românească din Torino a primit propriul lăcaș de cult

Parohia românească „Sfântul Ierarh Nicolae” Torino 3 a primit cheia capelei “San Giuseppe” din Torino, miercuri. Capela a fost oferită în urma unui concurs de proiecte, care a fost câștigat în anul 2019.

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