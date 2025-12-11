O parohie românească din Torino a primit propriul lăcaș de cult

Parohia românească „Sfântul Ierarh Nicolae” Torino 3 a primit cheia capelei “San Giuseppe” din Torino, miercuri. Capela a fost oferită în urma unui concurs de proiecte, care a fost câștigat în anul 2019.

Ceremonia s-a desfășurat în sediul Circumscripției 6 a municipalității, în prezența președintelui circumscripției, Valerio Lomanto.

Părintele protoiereu Marius Floricu a transmis mesajul de apreciere din partea Preasfințitului Părinte Siluan pentru ajutorul oferit de autoritățile locale.

La eveniment a participat și doamna viceconsul Gabriela Iulia Panța, de la Consulatul General al României de la Torino, care a evidențiat buna colaborare dintre comunitatea românească și conducerea orașului Torino.

În perioada care urmează, vor începe lucrările de renovare și organizare a capelei. Proiectul va include și construirea unei săli pentru activități catehetice.

Parohia se află la adresa Chiesa San Giuseppe, Via Moncrivello 12, Torino.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Italiei