PS Benedict va susține o conferință online despre sensul Nașterii Domnului în lumea contemporană

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va susține duminică o conferință online organizată de Episcopia Canadei, cu tema „Nașterea Domnului și vindecarea inimii, pentru omul fragmentat de astăzi”.

Conferința va avea loc de la ora 16:00 (ora Canadei) / 23:00 (ora României) și se va desfășura online, pe platforma Zoom și difuzată live pe Facebook.

Evenimentul se înscrie în tradiția anuală a Conferințelor Postului Nașterii Domnului, organizate de Episcopia Canadei, care invită teologi, ierarhi și specialiști să prezinte reflecții duhovnicești dedicate pregătirii pentru Praznicul Nașterii Mântuitorului.

Tema din acest an propune o reflecție asupra modului în care Întruparea lui Hristos oferă sens, unitate lăuntrică și vindecare omului contemporan, marcat de ritmul accelerat al vieții și de fragmentarea interioară.

Participarea este deschisă tuturor celor interesați, iar înscrierile se fac prin e-mail la adresa: [email protected].

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Emanuela-Ene