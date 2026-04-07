Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim în Sâmbăta Mare (11 aprilie 2026)

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurată în anul 2009 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, va fi continuată și în acest an.

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Pr. Cosmin Pricop: Avem datoria de a ne pregăti pentru întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos

„Avem această chemare și datorie în calitatea noastră de creștini de a ne pregăti pentru întâlnirea cu Hristos, pentru toate momentele pe care le știm și pe care le putem intui”, a spus luni seară, la Catedrala Patriarhală, pr. lect. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie din București.

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PS Macarie a hirotonit un danez ca diacon: Secerișul este mult și avem nevoie de secerători pretutindeni

„Secerișul este mult și avem nevoie de secerători pretutindeni”, a spus duminică, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, după l-a hirotonit diacon pe tânărul danez Patrick Thybo, în Parohia „Sfinții Cuvioși Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul și Sfântul Ierarh Nifon al Constanțianei”, Kolding–Vejle, Danemarca.

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La Zalău a avut loc prima ediție a procesiunii „În bucuria Floriilor”: Săvârșim un act de mărturisire

Prima ediție a procesiunii „În bucuria Floriilor” a avut loc sâmbătă, la Zalău. Evenimentul a reunit peste 2.000 de participanți din oraș și din împrejurimi.

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Ambasadoarea României în Portugalia: Parohiile reprezintă un adevărat spațiu de lumină și credință

Ambasadoarea României în Portugalia, Excelența Sa Daniela Gîtman, a participat duminică la Sfânta Liturghie săvârșită de Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, la filia Alcochete a parohiei românești din Setúbal, Portugalia.

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