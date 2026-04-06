Ambasadoarea României în Portugalia: Parohiile reprezintă un adevărat spațiu de lumină și credință

Ambasadoarea României în Portugalia, Excelența Sa Daniela Gîtman, a participat duminică la Sfânta Liturghie săvârșită de Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei, la filia Alcochete a parohiei românești din Setúbal, Portugalia.

Diplomatul a evidențiat importanța parohiilor pentru românii din diaspora: „Cu o contribuție esențială la păstrarea tradițiilor spirituale naționale și a limbii române, parohiile ortodoxe românești reprezintă un adevărat spațiu de lumină și credință, aici, departe de casă”.

„Mulțumim Bisericii Ortodoxe Române din Alcochete pentru invitația de a fi alături de comunitatea românească din zonă în această zi de mare Sărbătoare!”, a mai transmis Excelența Sa pe pagina de Facebook a ambasadei.

Jertfă din iubire

În ziua praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, Preasfințitul Părinte Timotei a explicat semnificația duhovnicească a sărbătorii.

„Mulțimile L-au întâmpinat cu Osana, văzând în El un eliberator pământesc. Însă nu au înțeles că El a venit să izbăvească omul de păcat și de moarte”.

Episcopul Spaniei și Portugaliei a atras atenția și asupra schimbării ușoare a inimii omului: „Bucuria lor s-a schimbat curând în lepădare. Această schimbare ne arată cât de ușor ne îndepărtăm și noi de Dumnezeu: Îl lăudăm, dar prin păcat ne depărtăm de El”.

„Hristos însă Se jertfește din iubire, chemându-ne la pocăință și la credință. Să ne încredințăm Lui, ca Izbăvitor și Dătător al vieții”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Setúbal s-a format în aprilie 2007, din inițiativa unui grup de cetățeni români rezidenți în localitate. În anul 2008, s-a înființat filia din Alcochete, iar slujbele au loc la capela São Sebastião, care se află la adresa Rua da Liberdade nº 15 Valbom, 2890 Alcochete, Portugalia.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei