Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Învierea lui Lazăr – prevestire a Morții și Învierii lui Hristos și icoană profetică a Învierii de obște (Text integral)

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un cuvânt de binecuvântare cu prilejul întâmpinării pelerinilor pe esplanada Reședinței Patriarhale, la finalul Pelerinajului de Florii din acest an.

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Recunoștință și încurajare: Patriarhul Daniel a oferit daruri paracliselor patriarhale din Capitală

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit la Reședința Patriarhală reprezentanții celor 10 paraclise patriarhale din Capitală, cărora le-a oferit daruri în semn de recunoștință pentru susținerea acordată activităților din Biserica Ortodoxă Română. Întâlnirea a avut loc sâmbătă seară, după Pelerinajul de Florii.

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Programul slujbelor din Săptămâna Pătimirilor și de Învierea Domnului la Catedrala Patriarhală

Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, a anunțat vineri programul slujbelor care vor fi oficiate în sfântul lăcaș în Săptămâna Pătimirilor și Săptămâna Luminată.

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Fiecare om contează: PS Teofil Trotușanul și preoții unei parohii au dus daruri copiilor internați la SJU Bacău

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul și preoții Parohiei „Sfântul Gheorghe” din Bacău au oferit daruri copiilor internați la Spitalul Județean de Urgență Bacău, în cadrul proiectului „Fiecare om contează”.

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ITO București 2026: Fii voluntar la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea! Cum te înscrii

Arhiepiscopia Bucureștilor caută tineri voluntari pentru organizarea celui mai important eveniment dedicat tinerilor de Biserica Ortodoxă Română: Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox – ITO 2026.

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