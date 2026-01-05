Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Biserica are misiunea de a susține și întări familia creștină: Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial-comemorativ 2026

„Biserica are misiunea de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: pregătirea tinerilor pentru căsătorie, educația creștină a copiilor, rezolvarea problemelor interne și intensificarea legăturilor de iubire dintre membrii familiei”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi, la Catedrala Patriarhală.

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Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a aniversat prin rugăciune 11 ani de la întronizare

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a aniversat duminică, prin rugăciune, 11 ani de la întronizare. I s-au alăturat, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

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Patriarhul Daniel face portretul Sfântului Ioan Botezătorul: Trăsături duhovnicești și semnificații teologice

„Avem aici o mulțime de interpretări duhovnicești, simbolice, semnificative, care arată că tot ceea ce spune Evanghelia despre Sfântul Ioan Botezătorul, într-un chip foarte concentrat, acoperă o mulțime de înțelesuri duhovnicești”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică despre Evanghelia zilei, referitoare la viața și lucrarea Sf. Ioan Botezătorul.

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Imnul Anului omagial al pastorației familiei creștine (text și muzică)

La finalul ceremoniei de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2026, Grupul psaltic Tronos a intonat un imn special dedicat familiei creștine.

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IPS Casian a oferit daruri copiilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oferit, în prima zi a anului 2026, daruri copiilor și tinerilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare” din Galați.

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