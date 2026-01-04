Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a aniversat prin rugăciune 11 ani de la întronizare

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a aniversat duminică, prin rugăciune, 11 ani de la întronizare. I s-au alăturat, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Au fost prezenți stareți și starețe din eparhie, preoți din administrația eparhială, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și numeroși credincioși.

Despre viața și lucrarea Sf. Ioan Botezătorul

Preasfințitul Părinte Veniamin a vorbit cuvântul de învățătură despre personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul și elementele fundamentale ale predicii sale, evidențiind calitatea sa de profet care anunță pătimirile „Mielului lui Dumnezeu” și evenimentul Rusaliilor.

Preasfinția Sa a mai vorbit despre nevoința ascetică a Sfântului Ioan și despre actualitatea înțelesului de pocăință pentru creștinul de astăzi, îndemnând credincioșii să urmeze exemplul sfântului, pentru a deveni mărturisitori ai dreptei credințe și a-și înnoi viața prin pocăință.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost rostite rugăciuni de mulțumire și recunoștință către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Eparhiei Romanului și Bacăului de-a lungul celor 11 ani de arhipăstorire a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

Mesaje de felicitare

La final, Arhim. Pimen Costea, vicar administrativ, a citit un mesaj aniversar transmis de membrii administrației eparhiale, apoi Părintele Episcop vicar Teofil Trotușanul a explicat semnificațiile titulaturii de arhiepiscopie și arhiepiscopat și roadele pe care eparhia istorică a Romanului și Bacăului le-a adus în ultimii ani.

Preasfinția Sa a evidențiat calitatea de părinte duhovnicesc a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, una dintre numeroasele calități pe care Ierarhul de la Roman le-a cultivat în cei 26 de ani de slujire arhierească.

Această calitate mijlocește pentru episcop înțelegerea calității de Părinte a lui Dumnezeu Tatăl, Părintele creației, a spus ierarhul.

Mulțumire și recunoștință

Părintele Arhiepiscop Ioachim și-a exprimat mulțumirea și recunoștința față de mesajele de felicitare transmise și a rememorat fragmente din mesajul adresat clerului și credincioșilor în momentul întronizării ca arhiepiscop, actualizând prin aceasta gândurile sale și direcția misiunii la care s-a angajat în urmă cu 11 ani.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre misiunea episcopului în contemporaneitate, despre calitățile cerute episcopului în contextul exigențelor sociale actuale și despre provocările cu care se confruntă în prezent Biserica și slujitorii ei.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Catedralei arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului