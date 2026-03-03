Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.
Apel la rugăciune și responsabilitate pentru încetarea războiului
În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, în vederea identificării soluțiilor rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare.
Mitropolitul Teofan despre Marșul pentru viață: Arată că libertatea de alegere se oprește când viața este pusă în pericol
„Marșul pentru viață arată că libertatea de alegere, despre care atât de mult se vorbește, se oprește atunci când viața cuiva este pusă în pericol”, a subliniat duminică Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.
Cele mai noi informații de la preotul român din Dubai: Urmărim cu responsabilitate evoluția situației
Preotul Alexandru Cristian Truşcan, parohul comunității românești din Dubai, a transmis un mesaj de liniștire și prudență cu privire la situația de criză din Orientul Mijlociu: „Urmărim cu responsabilitate evoluția situației”, a declarat pentru Basilica.ro părintele.
Pelerinii români au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române să părăsească zona de conflict din Israel
Pelerinii români aflați în Israel au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte să părăsească în siguranță zona de conflict.
Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile din Roman
Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile orașului Roman cu prilejul Duminicii Ortodoxiei.