Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro.

Apel la rugăciune și responsabilitate pentru încetarea războiului

În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, în vederea identificării soluțiilor rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare.

Citește mai mult.

Mitropolitul Teofan despre Marșul pentru viață: Arată că libertatea de alegere se oprește când viața este pusă în pericol

„Marșul pentru viață arată că libertatea de alegere, despre care atât de mult se vorbește, se oprește atunci când viața cuiva este pusă în pericol”, a subliniat duminică Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Citește mai mult.

Cele mai noi informații de la preotul român din Dubai: Urmărim cu responsabilitate evoluția situației

Preotul Alexandru Cristian Truşcan, parohul comunității românești din Dubai, a transmis un mesaj de liniștire și prudență cu privire la situația de criză din Orientul Mijlociu: „Urmărim cu responsabilitate evoluția situației”, a declarat pentru Basilica.ro părintele.

Citește mai mult.

Pelerinii români au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române să părăsească zona de conflict din Israel

Pelerinii români aflați în Israel au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte să părăsească în siguranță zona de conflict.

Citește mai mult.

Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile din Roman

Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile orașului Roman cu prilejul Duminicii Ortodoxiei.

Citește mai mult.