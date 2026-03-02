Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile din Roman

Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile orașului Roman cu prilejul Duminicii Ortodoxiei.

Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în parteneriat cu autoritățile publice locale.

Procesiunea a debutat în Piața Roman Mușat cu o rugăciune rostită de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

„Pornim această procesiune istorică, pentru a da mărturie despre puterea și strălucirea credinței ortodoxe. Prezența dumneavoastră aici, în orașul Roman, la invitația Arhiepiscopului nostru, este o mărturie de credință, care arată strălucirea faptelor noastre de creștini, pe de-o parte, dar, în același timp, este și un cânt de biruință, prin care Îl slăvim pe Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Episcopul vicar a evidențiat că purtarea icoanelor pe brațe este o mărturisire și o chemare la a ne reaminti că suntem chipuri vii ale lui Hristos.

„Purtăm chipul lui Dumnezeu în noi și suntem chemați să ne sfințim și noi viața. De aceea, vă îndemn ca în acest pelerinaj pe care îl pornim, împreună cu Sfintele Icoane, să ne amintim că suntem chemați către pelerinajul cel de Sus. Acolo este finalul călătoriei noastre și trebuie să ducem icoana înapoi la Prototipul ei”, a îndemnat Preasfinția Sa.

În procesiune au fost purtate icoane ale sfinților români canonizați de Sfântul Sinod în 2024 și 2025, alături de icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Ferestrele Ortodoxiei

Mulțimea de pelerini s-a deplasat către Catedrala Arhiepiscopală din Roman, unde a fost întâmpinată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

„Dacă n-ar fi existat în istorie Duminica Ortodoxiei, n-am fi avut astăzi nici icoanele în biserică, nici cinstirea sfintelor moaște, nici închinarea la sfinții părinți, la îngeri sau la Sfânta Cruce. În Ortodoxie, aceste realități ne însoțesc peste tot, icoanele fiind ferestrele Ortodoxiei prin care noi vedem transcendentul”.

Odată cu tradițională sfințire a icoanelor a fost binecuvântată și o raclă pentru moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

„Această preafrumoasă raclă a fost confecționată în atelierele Patriarhiei Române, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în care a fost așezat un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina, primite în dar, după rânduiala canonică, prin monahia Timoteia, egumena acelei chinovii, ctitorită de Marele Ierarh Nectarie, al cărui cult s-a răspândit în toate laturile Ortodoxiei”.

„Închei cu îndemnul Mântuitorului, Care de douăzeci de veacuri ne spune: Rămâneți întru iubirea Mea, căci fără Mine nu puteți face nimic (Ioan 15,5) Adică păstrați Ortodoxia credinței și Ortopraxia faptelor și vă veți mântui. Căutați pacea lui Hristos și o urmați!”, a îndemnat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, printre care primarul orașului Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, care a apreciat reluarea tradiționalei procesiuni cu icoane în prima duminică a Postului Mare.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului