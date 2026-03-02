Mitropolitul Teofan despre Marșul pentru viață: Arată că libertatea de alegere se oprește când viața este pusă în pericol

„Marșul pentru viață arată că libertatea de alegere, despre care atât de mult se vorbește, se oprește atunci când viața cuiva este pusă în pericol”, a subliniat duminică Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.

Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj dedicat activităților din Luna pentru viață pe pagina de Facebook Pro Vita Iași, în care a arătat că apropierea lunii martie reprezintă un timp de reflecției asupra frumuseții creației și a responsabilității omului față de darul vieții.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a explicat că Marșul pentru viață reprezintă o afirmare publică a valorilor familiei și a responsabilității părinților față de copii.

„Marșul pentru viață este o procesiune închinată tatălui, mamei și copiilor lor. Este un semn de respect pentru familiile cu mulți copii. Putem spune că este o adevărată minune în zilele noastre”.

„Marșul pentru viață este un semn de considerațiune pentru tații și mamele care zămislesc, nasc și educă pruncii așa cum se cuvine”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Avortul, o negare a vieții

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a subliniat caracterul mărturisitor al evenimentului: „Marșul pentru viață este o mărturisire a valorii și a demnității omului, fie el copil, tânăr, adult, bătrân sau aflându-se în pântecele mamei sale”, a afirmat acesta.

Referindu-se la tema avortului, Înaltpreasfinția Sa a atras atenția asupra consecințelor acestuia: „Avortul este o luare, o știrbire, o negare a vieții pruncului aflat în pântecele mamei sale, prunc nevinovat și lipsit de apărare”.

„Marșul pentru viață este și un strigăt mut, dar cu atât mai real, al tuturor copiilor care nu s-au născut, care au fost rânduiți de Dumnezeu să se bucure de frumusețea vieții și noi oamenii am curmat aceste vieți”, a adăugat Mitropolitul Teofan.

Îndemn la rugăciune

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat la pocăință, responsabilitate și rugăciune pentru viitorul familiilor și al societății.

„Să ne ierte Dumnezeu pentru toate viețile curmate, să ne aibă Dumnezeu în mila Lui, să ne dăruiască putere pentru a se naște copii, a fi educați așa cum se cuvine. Aceasta pentru binele oamenilor, pentru binele țării, al Bisericii și pentru ca Dumnezeu cu Sfinții Săi să se bucure că încă mai sunt oameni care nasc copii”.

Pro Vita Iași este un departament în cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. A fost înființat în anul 2011, la inițiativa Mitropolitului Teofan, pentru a proteja viața copiilor nenăscuți și a oferi un sprijin concret mamelor aflate în situații dificile.

Foto credit: Doxologia.ro / Bogdan Bulgariu