Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Sfântul Apostol Andrei, hramul de toamnă al Catedralei Naționale

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, hramul de toamnă al Catedralei Naționale, a fost sărbătorit duminică, printr-un program duhovnicesc desfășurat la noua Catedrală Patriarhală.

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Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sfântului Andrei este confirmarea credinţei apostolice a poporului român

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre dragostea Sfântului Apostol Andrei pentru poporul român, cel pe care l-a adus la Hristos acum 2000 de ani.

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Noua biserică de la Mănăstirea Prislop va primi moaștele Sfântului Arsenie, spune Mitropolitul Laurențiu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a anunțat că, după finalizarea lucrărilor la noua biserică mare a Mănăstirii Prislop, lăcașul de cult va primi spre ocrotire moaștele Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie.

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Emoție la 10.000 de metri: Un jandarm a interpretat Imnul de stat la vioară pentru a marca Ziua Națională a României

Jandarmeria Română a ales un mod cu totul inedit și emoționant de a marca Ziua Națională a României, oferind un moment de neuitat pasagerilor unui zbor TAROM.

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PS Damaschin Dorneanul, mesaj către tineri: Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil

„Curăția inimii, în această lume, se păstrează cu greu, dar nu este imposibil”, a afirmat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, într-un interviu acordat Ziarului Lumina, vorbind despre provocările tinerilor în societatea contemporană.

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