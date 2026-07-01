Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Absolvirea unei facultăți de teologie constituie o bază pentru dezvoltarea solidă și dinamică

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis marți un mesaj cu prilejul festivității depunerii jurământului de credință de către absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti – Promoția 2026.

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Ghidul creștinului ortodox pentru rețelele sociale

De Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, Basilica.ro, un reper de încredere în mediul online, vă oferă un ghid pentru a naviga lumea digitală cu discernământ și atenție sporită la modul în care folosim aceste instrumente.

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Camera Deputaților a adoptat legea care îl declară pe Protopopul Aurel Munteanu martir și erou al națiunii române

Camera Deputaților a adoptat marți legea prin care Protopopul Aurel Munteanu este declarat martir și erou al națiunii române. Actul normativ instituie totodată Ziua Martirilor Români din Huedin, care va fi comemorată anual în data de 10 septembrie.

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Absolvenții promoției 2026 ai Facultății de Teologie din București au fost sărbătoriți la Palatul Patriarhiei

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București și-a sărbătorit marți absolvenții promoției 2026 printr-o festivitate desfășurată în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

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Emisiunea filatelică dedicată Catedralei Naționale a fost omologată ca record mondial Guinness

Emisiunea filatelică „Sfințirea Catedralei Naționale”, realizată de Romfilatelia și Poșta Română, a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume.

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