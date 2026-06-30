Absolvenții promoției 2026 ai Facultății de Teologie din București au fost sărbătoriți la Palatul Patriarhiei

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București și-a sărbătorit marți absolvenții promoției 2026 printr-o festivitate desfășurată în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

Manifestarea a început la Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina” al Facultății de Teologie Ortodoxă, unde Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți profesori ai instituției de învățământ teologic, au oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum.

Recunoștință pentru performanță

Absolvenții s-au reunit apoi în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, unde festivitatea a fost deschisă de decanul facultății, părintele lector Cosmin Pricop.

„Sperăm că am fost suficient de convingători, că măcar o parte din ceea ce predăm de la catedră ați regăsit în viețile și comportamentele noastre de profesori și că ceea ce ați descoperit bun în noi, veți lua cu dumneavoastră și veți aplica fiecare, după cum va putea, în locul în care va fi rânduit de Dumnezeu”.

Decanul i-a îndemnat pe absolvenți să rămână recunoscători părinților și profesorilor lor: „Să nu uitați, mai ales astăzi, să le spuneți părinților dumneavoastră: Sărut mâna”.

Părintele Cosmin Pricop a anunțat că, prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu sprijinul Protoieriei Sector 3 Capitală, cei 17 șefi de promoție ai programelor de licență și master au primit câte un premiu financiar în valoare de 1.000 de lei.

Faceți o meserie aleasă

Președintele Senatului Universității din București, profesorul universitar Claudiu-Paul Buglea, le-a vorbit absolvenților despre responsabilitatea vocației pe care și-au ales-o și despre misiunea de a sluji oamenilor: „Fiți buni, fiți foarte buni. Iubiți-vă meseria și iubiți oamenii”.

„Faceți o meserie aleasă. Bucurați-vă de ea și transmiteți bucurie celor din jur”, i-a îndemnat pe absolvenți președintele Senatului Universității din București.

Totodată, prof. Claudiu-Paul Buglea le-a reamintit tinerilor că rămân parte a comunității academice a Universității din București și i-a încurajat să își clădească viața fără compromisuri.

Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat

Mesajul conducerii Facultății de Teologie Ortodoxă din București a fost transmis de părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitățile studențești. Preotul a vorbit despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu în istoria Bisericii și despre exemplul oferit de sfinții și mărturisitorii canonizați în ultimii ani.

Părintele prodecan le-a adresat absolvenților un îndemn misionar: „Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat, Dumnezeu are nevoie să fie mărturisit”.

„Rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, prin mijlocirea Preacuratei Sale Maici și ale tuturor Sfinților, ca în aceste vremuri fiecare dintre noi să devenim mărturisitori ai adevărului de credință. Felicitări și succes și izbândă!”.

Bază pentru dezvoltare solidă și dinamică

În cadrul festivității a luat cuvântul și șeful de promoție al specializării Teologie Pastorală, Mihail Banu.

De asemenea, absolvenții au primit felicitările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Mesajul Patriarhului României a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Patriarhul Daniel a subliniat că „absolvirea unei facultăți de teologie constituie o bază pentru dezvoltarea viitoare, solidă și dinamică” și i-a îndemnat pe tinerii teologi să valorifice pregătirea dobândită în slujirea Bisericii și a credincioșilor.

„Felicităm pe absolvenţii şi absolventele Promoţiei 2026 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din Bucureşti, precum şi pe profesorii lor, pentru frumoasele rezultate obținute!”, a transmis la final Patriarhul României.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru