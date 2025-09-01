Banca Națională a Moldovei a lansat moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, la aniversarea a 175 de ani de la nașterea poetului național și totodată cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Române, marcată în data de 31 august. Moneda face parte din seria „Aleea Clasicilor” din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău.

Potrivit Moldpres.md, moneda este disponibilă în două versiuni – din argint (valoare nominală de 50 lei, tiraj de 1000 unități) și din aur (100 lei, tiraj de 500 unități) – și aduce un omagiu simbolic profunzimii și frumuseții limbii române.

„Am lansat această monedă în preajma Zilei Limbii Române – 31 august -, si aducem astfel un omagiu marelui poet Mihai Eminescu, vocea profunzimii și a frumuseții limbii române. Prin opera sa, Eminescu a dat glas peste timp valorilor universale: libertatea, demnitatea și dragostea de țară sunt la fel de actuale astăzi și reprezintă repere pentru viitor”, a transmis guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu.

Emisiunea are loc în contextul Anului Mihai Eminescu și al Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția a XIV-a.

Fiecare exemplar este însoțit de certificat de autenticitate și poate fi achiziționat de la Banca Națională Mondială sau prin băncile comerciale licențiate din Republica Moldova.

Foto credit: Moldpres.md