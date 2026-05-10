Românce în istorie: Aurora Gruescu, prima femeie din lume inginer silvic, a contribuit la primul plan de împădurire națională

Cu 112 ani în urmă, în 11 mai 1914, se năștea la Oituz, județul Bacău, în familia învățătorului Chiriac Dragomir, cea care avea să devină prima femeie inginer silvic din lume: Aurora Gruescu.

A îndrăgit pădurea din copilărie, astfel că, în 1933, încurajată de fratele ei, s-a înscris la Facultatea de Silvicultură alături de 130 de băieți.

Părinții ar fi preferat să o vadă la Medicină, unde calea pentru femei era deja deschisă din secolul anterior de Maria Cuțarida-Crătunescu, prima româncă medic. Dar pasiunea Aurorei era pădurea.

O femeie în lumea bărbaților

„Doi ani nu mi-a vorbit colegul meu de bancă; zicea că n-are ce să discute cu o fată despre probleme care sunt ale bărbaților”, a povestit ea mai târziu.

„Atunci, prejudecățile se manifestau foarte puternic și printre intelectuali. De-abia când am avut primul post la Casa Pădurilor Statului am simțit că sunt tratată altfel, deși aveam un salariu mai mic decât o pensie.”

Pe lângă pionierat în plan academic, prin virtutea meseriei, ea a fost și o pionieră a ecologiei, deși astfel de preocupări nu aveau încă acest nume în prima parte a secolului trecut.

Aurora Gruescu a contribuit la primul plan de împădurire națională, fixat la suprafața de 100.000 ha, a condus lucrările de combatere aviochimică a dăunătorilor din pădurile infestate din jurul Capitalei și a fost membră de onoare a Asociației Generale a Inginerilor din România și a Ministerului Apei, Pădurilor și Protecției Mediului.

Recunoaștere

Considerată dușman de clasă de regimul comunist, pentru că nu a fost membră a Partidului Comunist Român, a fost mai târziu curtată de autorități.

În 1997 a fost nominalizată la titlul de Personalitatea Anului de American Biographical Institute.

Confirmarea că este prima femeie inginer silvic din istoria lumii a venit abia pe 16 februarie 2000, când a primit o scrisoare de la vicepreședintele Societății „Progresul Silvic”, dr. ing. Cristian D. Stoiculescu.

„A fost un inginer excepțional, un vizionar la acea vreme. Și-a câștigat respectul tuturor prin proiectele și ideile pe care le-a avut. Cred că a avut un rol hotărâtor în acest domeniu și este un exemplu pentru toți tinerii care vor să urmeze această meserie, indiferent că sunt fete sau băieți”, a spus Mircea Crețu, silvicultor brașovean, citat de Adevarul.ro.

Aurora Gruescu s-a mutat la cele veșnice în 2005.

Alte surse: Rador

Sursa foto: Wikimedia Commons / Cristina M. Rădulescu