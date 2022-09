Asociația de tineret Emanoil din Alba Iulia a organizat prima gală a voluntarului

Voluntarii Asociației Emanoil din Alba Iulia au fost răsplătiți sâmbătă la prima gală dedicată lor de organizație.

Gala Voluntarului Emanoil i-a răsplătit și pe sponsorii și colaboratorii apropiați, printre care se numără Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, părintele Teofil Slevaș, protopopul de Alba Iuliei, părintele Nicolae Ignat, consilier social-misionar al Eparhiei Alba Iuliei, și părintele Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

„Pentru noi, ca asociație, dar și ca „împreună-voluntari ai lui Hristos”, acest eveniment de mare emoție a avut o însemnătate aparte, întrucât ne oferă prilejul de a ne opri și a privi înapoi spre toate idealurile atinse până în prezent”, au transmis reprezentanții organizației.

„Credem cu adevărat că Hristos a fost în mijlocul nostru, așa cum se întâmplă mereu când ne strângem cu toții spre a-I aduce slavă pentru toate binefacerile. Pe această cale, dorim să mulțumim din suflet tuturor celor ce ne-au fost alături în desfășurarea acestui eveniment.”

Asociația Emanoil, organizație a tinerilor, are deviza „Totul pentru tineri, nimic fără Dumnezeu!” și a fost înființată după șapte ani de activitate neîntreruptă în domeniul educației non-formale și al activităților de dezvoltare personală destinate tinerilor.

„La începuturi am acționat ca și grup de inițiativă în Alba Iulia pe lângă Biserică, iar cu timpul ne-am maturizat într-atât încât am fost nevoiți să ne formăm ca și organizație de tineret de sine stătătoare, dar tot sub streașina Bisericii”, transmit membrii asociației pe site-ul acesteia.

„Chiar dacă întotdeauna am funcționat sub autoritatea Bisericii și cu binecuvântarea părinților noștri duhovnici, în 2018 ne-am decis să ne botezăm activitatea și să-i punem numele după care Mântuitorul Hristos este cunoscut în anii tinereții Sale, Emanoil.”

„Astfel, purtând numele lui Hristos, care înseamnă și «cu noi este Dumnezeu», am continuat să facem ceea ce știm mai bine, să formăm tineri, să implementăm noi programe și să oferim celor ce vin alături de noi un program de dezvoltare personală care să ducă la desăvârșire, care să fie nemuritor.”

Foto credit: Facebook / Gabriel Pleșa

