Artă pentru suflet: Lucrări de inspirație creștină expuse la Muzeul Eparhial din Galați

„Artă pentru suflet”, o expoziție cu lucrări de inspirație creștină, a fost vernisată miercuri la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos – Muzeul Eparhial din Galați.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu artiștii Lia Nour (artă decorativă), Ioniță Benea (pictură) și Gheorghe Nour (sculptură) și a beneficiat de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre actul artistic și viziunea creatoare care comunică vizual frumosul și lumina din creația lui Dumnezeu prin sufletul artistului către sufletele celorlalți semeni.

Părintele Arhiepiscop Casian i-a invitat pe câțiva iubitori de artă prezenți la eveniment să-și expună impresiile despre lucrările expuse.

Prezența lucrărilor celor trei artiști pe simezele Muzeului Eparhial contribuie la promovarea artei creștine în general, a artiștilor din zona Dunării de Jos și la vizibilitatea instituțiilor de cultură gălățene, informează reprezentanții eparhiei.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 22 aprilie – 12 mai 2026, de marți până sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00. Muzeul se găsește la Palatul Episcopal de pe Strada Domnească nr. 141 din municipiul Galați.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos