Arhimandritul Dionisie Constantin: Când ajutăm un om sărac, un bolnav, un copil fără sprijin, să o facem ca și cum i-am da lui Hristos

„Când ajutăm un om sărac, un bolnav, un copil fără sprijin, să o facem ca și cum i-am da lui Hristos”, a spus, duminică la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române.

Vorbind despre învățăturile care se desprind din Evanghelia Duminicii a 19-a după Rusalii, părintele Arhimandrit a explicat cum putem pune în practica de zi cu zi poruncile lui Hristos.

Lucrarea social-filantropică a Bisericii este o astfel de transpunere în fapte a Evangheliei duminicii de azi.

„De aceea noi, cei de azi, cum putem trăi această Evanghelie? Și în vremurile noastre, iubiți credincioși, Biserica lucrează și prin spitale, cantine sociale, centre pentru copii și bătrâni, unde se oferă hrană, îmbrăcăminte și adăpost celor lipsiți. Toate acestea sunt expresii ale acestei Evanghelii”, a afirmat părintele Dionisie.

Cum putem să-i iubim pe cei care ne fac rău?

Arhimandritul a arătat cum trebuie să ne comportăm față de cei dragi: „În familie – să iubim nu doar atunci când suntem iubiți. Când în căsnicie sau în relația cu părinții și copiii apar neînțelegeri, acolo se vede adevărata iubire: când răspundem cu blândețe la mânie, când iertăm fără să așteptăm de la celălalt, când căutăm pacea și armonia”.

De asemenea, suntem chemați la un comportament creștinesc și în societate: „În societate – unde totul pare a fi bazat pe interes, pe calcul, pe tranzacție: eu îți dau, tu îmi dai, noi creștinii suntem chemați să iasă din această logică și să trăiască logica Evangheliei: să facem bine chiar și celor care nu ne pot face bine”.

Nu în ultimul rând, suntem chemați să-i iubim pe cei care ne-au făcut rău.

„Domnul ne cere să-i iubim și pe ei, cei considerați vrăjmași. Și să ne gândim cât de mare este această chemare! Pe Cruce, Hristos a zis: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac (Luca 23, 34)”.

„Dacă El, nevinovat fiind, i-a iertat pe cei care L-au răstignit și noi trebuie să iertăm pe cei care ne-au spus un cuvânt greu, pe cei care ne-au jignit sau ne-au nedreptățit”, a mai adăugat părintele Arhimandrit Dionisie Constantin.

Milostivirea, forma cea mai curată a iubirii

În acest sens, el l-a citat pe Sfântul Dumitru Stăniloae, a cărui proclamare locală a avut loc sâmbătă, la Mănăstirea Cernica.

„Sf. Dumitru Stăniloae, a cărui proclamare locală a avut loc ieri, la Cernica și pentru care Părintele Ciprian împreună cu unii binefăcători i-au pregătit racla aceea preafrumoasă, în care au fost așezate Sfintele Moaște, spunea că iubirea fără interes, iubirea care nu așteaptă răsplată, este semnul că omul a intrat în viața lui Dumnezeu”.

„Când iubim pe cei care ne iubesc, trăim după fire; dar când iubim pe cei care ne rănesc, trăim după har. Atunci nu mai iubim pentru noi, ci pentru Dumnezeu.

„Iar milostivirea, spune tot Sf. Dumitru Stăniloae, este forma cea mai curată a iubirii, pentru că nu caută merite, ci vindecă suferința și răul. Milostivirea e iubirea care se apleacă asupra omului căzut fără să-l judece, ci ridicându-l”, a concluzionat Arhim. Dionisie.

Foto credit: Alex Cojocaru