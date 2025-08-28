Arhiepiscopul Alba Iuliei s-a rugat la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul de la Mănăstirea Suroti, Grecia

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a vizitat marți Mănăstirea „Sfântul Ioan Teologul” din Suroti, Grecia, aflată la aproximativ 25 km de orașul Tesalonic, unde s-a închinat la mormântul Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul.

Sfântul Paisie Aghioritul este cinstit de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, care îl evocă nu de puține ori în cuvântările sale drept exemplu de sfințenie și smerenie.

Sfântul Paisie s-a născut la 25 iulie 1924 în localitatea Farasa, Capadocia din Asia Mică, și a trecut la Domnul în data de 12 iulie 1994.

La dorința sa, a fost înmormântat la Mănăstirea Suroti, unde mulți credincioși vin să se roage. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei în 13 ianuarie 2015, fiind prăznuit anual în ziua de 12 iulie.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia