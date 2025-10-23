Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului demarează un ambițios program de cateheză în română și germană

Arhiepiscopia Germaniei, Austriei și Luxemburgului demarează un program de cateheză, în limbile germană și română, pentru credincioșii de toate vârstele.

Proiectul se adresează celor care se pregătesc să devină membri ai Bisericii Ortodoxe și doresc să deprindă învățătura de credință ortodoxă.

Este vorba despre 13 cateheze, care se vor desfășura online, pe platforma Zoom, conform unui plan începând cu postul Nașterii Domnului și vor continua până la Rusalii, în ritm de 2 ședințe pe lună, alternativ în română și germană.

Durata unei sesiuni va fi de 90 de minute, din care preotul care va susține cateheza va prezenta tema în jur de 30-35 de minute și apoi participanții vor avea posibilitatea, după o mica pauză, să intre în dialog cu părintele pe parcursul a 40-45 de minute, pentru a lămuri și aprofunda unele aspecte legate de tema propusă. Catehezele vor avea loc joia, de la ora 19:30.

Citește și:

Înscrieri și detalii

Tematica abordează mai întâi Crezul, explicând învățătura despre Sfânta Treime – Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh –, Biserică, Sfintele Taine, mântuirea credincioșilor, viața practică a creștinului, cinstirea Maicii Domnului și a sfinților, precum și Sfânta Liturghie.

Perioada de înscriere la cateheza în limba germană este 20 octombrie – 15 noiembrie. Doritorii trebuie să trimită un email la unul dintre părinții coordonatori, împreună cu dovada achitării unei sume simbolice de 50€ pentru toată seria de cateheze, la contul Mitropoliei Rumänische Orthodoxe Metropolie (KdöR), Kontonr.: 116 78 04; BLZ: 750 903 00; Liga Bank Regensburg IBAN: DE 65 7509 0300 0001 1678 04 BIC: GENODEF1M05 cu mențiunea „Spende Katechese“.

Ulterior, vor primi un link la platforma ZOOM prin care vor putea participa la ședințele propriu-zise. Pentru tinerii ATORG și pentru catehezele în limba română nu se va percepe această taxă de înscriere.

Echipa cateheților este către Pr. Ispas Ruja și Pr. Marius Călin, iar supervizori sunt: pr. Emanuel Nuțu, pr. Ioan Popoiu și pr. Daniel Benga. Părinții care vor susține aceste cateheze sunt: Pr. Alexandru Roșu, Pr. Sorin Bugner, Pr. Ovidiu Ioan, Pr. Cezar Ungureanu, Pr. Constantin Prihoancă, Pr. Iosif Rădulescu, Pr. Cristian Ștefan, pr. Sebastian Suciu, Pr. Marius Călin, Pr. Nicolae Gilla, Pr. Athanasie Ulea și Pr. Ispas Ruja.

Pentru înscrieri, întrebări și detalii puteți contacta pe Pr. Marius Călin 0179-4631820 E-mail: [email protected] sau Pr. Ispas Ruja 0176-23212703, E-mail: [email protected].

Foto credit: Arhivă / Parohia Fierbinți Târg