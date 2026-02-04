Raportul activităților din 2025 în Arhiepiscopia Chișinăului a fost prezentat la Adunarea Eparhială

Mitropolitul Petru al Basarabiei a prezidat luni Adunarea Eparhială, forul deliberativ al Arhiepiscopiei Chișinăului, întrunire în cadrul căreia a fost prezentat raportul activităților din eparhie în anul care s-a încheiat.

Lucrările au fost precedate de rugăciune, o slujbă de Te Deum fiind oficiată în Paraclisul Reședinței Mitropolitane „Sfântul Ioan Teologul”, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și a Preasfințitului Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Lucrările s-au desfășurat în Sala „Mitropolitul Gurie Grosu” a Centrului Eparhial, unde părintele vicar administrativ Gabriel-Andrei Gherasă a prezentat sinteza raportului anual de activitate, evidențiind dinamica pastorală, administrativă, educațională, social-filantropică, culturală și mediatică a Arhiepiscopiei Chișinăului, desfășurată prin sectoarele de resort și prin instituțiile partenere ale eparhiei.

Recunoștință pentru efort și sprijin

Punctul central al ședinței l-a constituit analizarea și aprobarea raportului anual de activitate pentru anul 2025, document care a oferit o imagine coerentă asupra eforturilor depuse în ultimele douăsprezece luni, într-un an cu o încărcătură simbolică deosebită pentru Biserica Ortodoxă Română din Basarabia.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a adresat un cuvânt de apreciere și mulțumire tuturor celor implicați în viața și lucrarea eparhiei, evidențiind contribuția părintelui vicar administrativ, a părinților consilieri, a părinților protopopi și a tuturor colaboratorilor Centrului Eparhial.

Ierarhul a subliniat, totodată, că realizările prezentate nu ar fi fost posibile fără sprijinul constant oferit de autoritățile statului român și de instituțiile publice, atât la nivel central, cât și local, sprijin esențial pentru buna desfășurare a misiunii Bisericii în Basarabia.

Diplome pentru membrii Adunării Eparhiale

Un moment distinct al întrunirii l-a constituit exprimarea recunoștinței față de membrii Adunării Eparhiale care-și încheie mandatul în acest an. Părintele Mitropolit Petru le-a oferit diplome de gratitudine, ca recunoaștere a contribuției aduse la buna rânduială administrativă, la sprijinirea lucrării misionare și la întărirea vieții bisericești în cuprinsul Arhiepiscopiei Chișinăului.

Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Chișinăului este forul deliberativ care se pronunță asupra problemelor administrative, culturale, sociale, economice și patrimoniale ale eparhiei, fiind alcătuită din zece reprezentanți ai clerului și douăzeci de reprezentanți ai credincioșilor mireni, aleși pentru un mandat de patru ani.

Anul 2025 a fost marcat de aniversări și momente comemorative de mare importanță pentru Mitropolia Basarabiei, între care: Centenarul Mitropoliei Basarabiei; Centenarul Patriarhiei Române; proclamarea locală a canonizării și prima prăznuire liturgică a doi sfinți mărturisitori basarabeni – Sf. Pr. Mc. Alexandru din Basarabia și a Sf. Cuv. Iraclie din Basarabia.

