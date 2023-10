Arhid. Sorin Mihalache va conferenţia la Olteniţa pe tema „Inteligența Spirituală”

Părintele Arhidiacon Adrian Sorin Mihalache, Lector al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, va susţine o conferinţă la Olteniţa în ziua de 17 noiembrie, ora 17:00.

Evenimentul va avea loc în biserica Parohiei „Sfântul Nicolae”.

Tema întâlnirii va fi „Inteligenţa spirituală: inteligenţa inteligenţelor. Cum să scapi de capcana propriilor inteligenţe, învăţând să le foloseşti înţelept? O privire oferită de spiritualitatea creştină”.

Arhid. Sorin Mihalache

Arhid. Lect. Dr. Adrian Sorin Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie, având cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică. Din 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi și doctorand al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (neuroștiințe fundamentale), cu teza „Neuroștiințele vieții spirituale”.

Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă”,fiind implicat şi în mai multe proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar.

