Ambasadorul Irlandei în România a vizitat Centrul social-pastoral al Episcopiei Giurgiului

Ambasadorul Irlandei în România, Brendan Ward, a vizitat vineri Centrul social-pastoral al Episcopiei Giurgiului.

Excelența Sa a fost primit de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Oaspetele a apreciat activitățile desfășurate de eparhie și a subliniat importanța prezenței Bisericii Ortodoxe Române în Irlanda.

„Mulțumesc pentru invitație și sunt foarte fericit să fiu aici. Adevărat, comunitatea română în Irlanda este dintre cele mai mari în țara noastră. Acum avem, cred, 70.000 cetățeni români în Irlanda și mai mult din Republica Moldova. De aceea, rolul Bisericii Ortodoxe Române în Irlanda este important”, a spus Brendan Ward.

Preasfințitul Părinte Ambrozie a prezentat centrul și activitățile pe care le desfășoară eparhia cu tinerii.

„Vă aflați într-un centru educațional pe care Episcopia Giurgiului l-a achiziționat cu sprijinul autorităților de stat, județene și locale, unde noi am făcut aici spații educaționale cu opere de artă, cu material didactic, cu săli recreative pentru copiii, pentru tineretul orașului și județului nostru”, a evidențiat ierarhul.

Totodată, Preasfințitul Părinte Ambrozie a amintit de întronizarea primului episcop ortodox român al Irlandei.

„Întâlnirea a oferit prilejul unui dialog cordial privind legăturile spirituale, culturale și istorice dintre cele două națiuni. În acest context, Preasfinția Sa a evocat momentul foarte important pentru diaspora românească din anul precedent, când a participat la Dublin la ceremonia de instalare a primului episcop ortodox român al Irlandei”, a declarat arhim. Mihail Muscaliu, exarhul Mănăstirilor din Episcopia Giurgiului.

Preasfinția Sa i-a oferit oaspetelui și celor care l-au însoțit publicații eparhiale și alte daruri.

