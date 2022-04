Agricultura regenerativă, o adevărată comoară neexploatată pe deplin, spun cercetătorii europeni

Cel mai recent studiu realizat de cercetătorii Academiilor Naționale de Științe din Europa oferă dovezi potrivit cărora agricultura regenerativă poate contribui la reducerea riscurilor climatice și prezintă potențial pentru asigurarea hranei populației mondiale în creștere și pentru îmbunătățirea biodiversității, informează Academia Română într-un comunicat de presă.

„Agricultura convențională folosită astăzi pe scară largă are un uriaș impact negativ asupra solului”, explică profesorul Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre, unul dintre autorii principali ai primei analize științifice realizate de European Academies’ Science Advisory Council – EASAC, pe tema agriculturii regenerative.

Acest tip de agricultură adaptată perioadelor actuale reprezintă o adevărată comoară neexploatată pe deplin și care își poate dovedi utilitatea și eficiența în gestionarea crizei climatice, mai susține profesorul Thomas Elmqvist.

Referindu-se la produsele agricole, profesorul subliniază că a venit momentul ca accentul să fie pus pe calitatea și pe valoarea nutritivă a produselor agricole și nu pe cantitatea acestora.

Autorii raportului arată că agricultura regenerativă nu este în contradicție cu utilizarea tehnologiilor moderne de cultivare a solului, nici cu folosirea de îngrășăminte minerale sau de pesticide. În schimb, vizează o utilizare limitată și mai bine direcționată a acestora. De exemplu, folosirea pesticidelor chimice poate fi redusă prin alternative biologice, prin utilizarea de culturi modificate genetic rezistente la agenți patogeni sau chiar prin introducerea de prădători.

Agricultura regenerativă poate prelua cantități mari de dioxid de carbon din atmosferă și le

poate reda solului. „Ne aflăm pe cel mai vast și puternic sistem de captare a carbonului de pe

planetă. Multe teste de teren arată cât de mare este capacitatea de stocare a solului. Dacă dorim

să păstrăm biodiversitatea, să extindem producția de alimente și să combatem schimbările

climatice, agricultura regenerativă este singura solutie!“, precizează Orsolya Valkó, Institutul

de Ecologie și Botanică din Ungaria, de asemenea autor al raportului.

EASAC recomandă ca agricultura regenerativă să fie prioritară pentru statele membre atunci

când implementează noua politică agricolă comună. Aceasta include o mai mare diversificare

în cadrul culturilor și între culturi, introducerea culturilor permanente și perene, extinderea

agrosilviculturii și a culturilor intercalate, menținerea culturilor vegetale verzi de acoperire pe

toate câmpurile agricole, în toate anotimpurile, și reducerea lucrărilor solului.

Raportul intitulat Regenerative agriculture in Europe. A critical analysis of contributions to

European Union Farm to Fork and Biodiversity Strategies este disponibil integral, în limba engleză pe site-ul EASAC.

Sursă foto: Facebook / EASAC