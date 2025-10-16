Agricultura ecologică din România a crescut cu 160% în ultimul deceniu

Suprafața dedicată agriculturii ecologice din România a crescut cu 160% în ultimul deceniu, depășind în prezent 780.000 de hectare, ceea ce reprezintă circa 6% din terenul agricol al țării, potrivit Agerpres. Aceste date au fost prezentate miercuri la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale a Agriculturii Ecologice.

„Agricultura ecologică nu este doar o alternativă, ci o necesitate pentru o Românie mai verde, mai sănătoasă și mai aproape de valorile durabilității”, a declarat Viorel Morărescu, Ambasador al Agriculturii Ecologice în România și director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Ministerul derulează în prezent 27 de proiecte dedicate agriculturii ecologice, cu o valoare totală de peste 22 de milioane de euro, iar organizațiile profesionale din domeniu au atras fonduri europene de aproximativ 5 milioane de euro.

Violeta Mușat, secretar de stat în MADR, a subliniat rolul agriculturii sustenabile în păstrarea echilibrului dintre tradiție și inovație, între grija față de mediu și responsabilitatea față de generațiile viitoare.

La evenimentul organizat de MADR au participat fermieri, organizații de profil, reprezentanți ai mediului academic și ai instituțiilor publice.

Foto credit: Pexels